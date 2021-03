Deux Labels du bilinguisme dans la santé

Le Forum du bilinguisme a remis mercredi non pas un, mais bien deux Labels du bilinguisme dans le domaine de la santé. Le Centre hospitalier Bienne (CHB) a vu sa certification renouvelée. Le Forum a salué l’augmentation du personnel francophone depuis le dernier audit, qui est ainsi passé de 26% à 32% au sein de l’hôpital. Un fait « soulignant clairement la volonté de l’établissement de renforcer encore la présence du français dans le cœur de métier, tout en augmentant son attractivité pour le recrutement de francophones, aussi bien pour les professionnels qualifiés que les personnes en formation », a indiqué le Forum du bilinguisme dans un communiqué de presse. Le CHB est le premier et le seul établissement hospitalier de Suisse à être labellisé bilingue.





Une première pour ARB

Ambulance Région Bienne SA a été certifié pour la toute première fois. L’entreprise fonctionne de manière autonome tout en bénéficiant de synergies avec le CHB. Depuis 2001, les documents sont systématiquement traduits dans les deux langues et des francophones sont engagés au sein de la société. La société biennoise est également le seul service de sauvetage en Suisse à avoir obtenu le Label du bilinguisme.

Rappelons que la certification se base sur trois niveaux : services et communication externe, composition et compétences linguistiques du personnel, communication interne et culture linguistique de l’entreprise. /comm-cbe