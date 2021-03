Subventions pour la BSG

Le canton de Berne a annoncé jeudi le versement de subventions pour la Société de navigation du lac de Bienne (BSG) ainsi que pour le Service de la navigation BLS, qui dessert les lacs de Thoune et de Brienz. Les deux entreprises toucheront 713'000 francs du canton de Berne, 356'000 des communes et 855'000 francs de la Confédération, pour un total de 1,9 millions de francs (1,3 million de francs environ pour BLS et 626’000 francs environ pour la BSG).





Tourisme coulé

Les deux sociétés de navigation ont subi de fortes pertes l’an dernier, en raison de la pandémie de Covid-19. La BSG a enregistré un déficit de 840'000 francs entre le 1er mars et le 30 septembre 2020. L’entreprise biennoise avait d’ailleurs mis un terme à la saison plus tôt que d’habitude, en raison des baisses de fréquentation liées aux mesures sanitaires. /cbe