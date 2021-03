Les enfants, ces petits sauveteurs

Apprendre aux petits les gestes qui sauvent. C’est l’ambition de l’association Jeunes Sauv’cœurs, fondée à Court l’an dernier. A l’origine de la démarche, Pierre Mühletaler et son épouse. Le jeune ambulancier de 33 ans s'est intéressé à la sensibilisation des enfants dans le cadre de son travail de diplômes. Le déclic ? La situation en Norvège, qui dispose d'un programme obligatoire dans les écoles depuis 1961. Grâce à cela, on y estime à 90% le nombre d'habitants formés aux premiers secours, avec pour conséquence un taux de survie beaucoup plus élevé qu'en Suisse lors d'accidents cardiovasculaires par exemple.







Des éponges



D'où cette volonté d'apporter un éclairage aux enfants, à commencer par son village de Court. Les premiers cours ont été distillés cette semaine devant des bambins conquis. « Ils sont de vraies éponges et retiennent énormément de choses », se réjouit Pierre Mühletaler. L'association Jeunes Sauv'coeurs ambitionne de se rendre dans d'autres communes. Certaines ont déjà manifesté leur intérêt. Reste que le jeune ambulancier devra trouver des forces vives pour assumer un développement des activités. Selon le fondateur, une formation soutenue et régulière des enfants de la région aux gestes qui sauvent - ne serait-ce que composer le 144 - pourra avoir un véritable impact sur la sécurité sanitaire de la population. /oza