René Rimaz quitte la mairie

Coup de tonnerre dans le ciel politique de Sonceboz-Sombeval. Le maire René Rimaz a annoncé en début de semaine à ses collègues de l’exécutif sa démission, qu’il présente avec effet au 31 mars prochain. Un départ motivé par des raisons strictement personnelles selon la communication de la Municipalité. René Rimaz va donc quitter le Conseil municipal après onze années et trois mois de fonction, dont une législature complète en tant que vice-maire et plus de trois ans en tant que maire.

Dès jeudi 1er avril, Claude-Alain Wüthrich, vice-maire, assurera l’intérim à la tête de l’exécutif local. La Municipalité de Sonceboz-Sombeval informe également que les élections municipales complémentaires interviendront dès que possible, en fonction des délais légaux qui régissent la procédure y relative. /lyg