Un siècle de ski à Tramelan

Un siècle de ski présenté dans une exposition. Le usée du ski de Rudi Geiser prendra place dès lundi et jusqu’au 18 avril au CIP de Tramelan. Quelque 200 paires de lattes, une centaine de chaussures de ski, environ 150 affiches, et autres skis de fond, snowboard et même vêtement seront à découvrir. Rudi Geiser, propriétaire de la collection, présente ses pièces et son musée itinérant :