Moutier : Berne regrette la décision des Prévôtois

Un avenir commun

Le gouvernement bernois comprend la déception des partisans d’un maintien de Moutier dans le canton de Berne. Il appelle dorénavant la République et Canton du Jura à respecter ses engagements.

« Il est temps que les habitantes et les habitants de Moutier laissent de côté les querelles du passé et consacrent ensemble leur énergie au développement de leur ville », a déclaré ce dimanche devant la presse le président du Conseil-exécutif, Pierre Alain Schnegg. Pour lui, les Prévôtoises et les Prévôtois méritent que la page des dissensions soit tournée, afin de pouvoir saisir pleinement les opportunités nouvelles qui s’offrent à eux. Le Conseil-exécutif s’engagera auprès de son voisin jurassien pour qu’il fasse preuve de bienveillance envers les personnes qui auraient préféré un autre dénouement.

Les discussions concrètes sur le transfert de la commune pourront débuter après l’entrée en force du vote. Une fois le concordat intercantonal conclu, l’ensemble des citoyennes et des citoyens des deux cantons seront appelés à voter. Enfin, si le concordat est accepté, il reviendra à l’Assemblée fédérale d’avaliser le nouveau tracé des frontières cantonales. /ddc-comm