Des chevaux dans les airs

Un petit tour en hélicoptère pour des chevaux au-dessus des Franches-Montagnes. La faculté de médecine vétérinaire de Vetsuisse Zürich et le service vétérinaire de l’armée mènent un projet scientifique. Le but est de s’entraîner au transport et à l’évacuation rapide d’équidés blessés vers une infrastructure médicalisée. Les forces aériennes de l’armée suisse effectueront ces transports au-dessus de Saignelégier et environs avec des chevaux de l’armée.

Ces vols auront lieu les 7 et 8 avril, éventuellement le 9 avril. En cas de météo incertaines, ils seront reportés aux 13 et 14 avril, éventuellement le 15 avril. /ncp-comm