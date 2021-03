St-Imier : wagon dans les airs

L’événement n’a pas manqué d’attirer les habitants les plus curieux. Il faut dire que la scène était pour le moins spectaculaire : un véhicule de 8 tonnes et demi sorti de ses rails, soulevé par une grue et déposé sur la remorque d’un camion. Le tout en moins d’une heure. Parmi les personnes présentes : un habitant de St-Imier venu accompagné de sa famille pour l’occasion. Même s’il est du métier, il ne peut cacher sa stupéfaction devant une telle scène.