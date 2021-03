Bilan 2020 réjouissant pour le développement économique bernois

C’était une année exceptionnelle pour l’économie bernoise. La Promotion économique présentait dans un communiqué mardi les chiffres clés de l’année 2020. Des chiffres réjouissants malgré la pandémie.

Elle se félicite d’avoir accompagné près de 600 projets industriels et touristiques dans tout le canton. Elle a par ailleurs contribué à ce que les entreprises créent plus de 1600 emplois une fois ces projets réalisés. Le canton de Berne dénombre également plus de trente nouvelles sociétés, un nouveau record.

Mais ces résultats exceptionnels n’étaient pas acquis. La promotion économique a dû redoubler d’efforts pour y parvenir, comme l’explique son responsable Sebastian Friess.