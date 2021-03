Le canton de Berne prépare l’arrivée des tests de masse dans les écoles

Des tests de masse à grande échelle dans les écoles. C’est ce qu’envisage le canton de Berne. Deux projets pilotes auront lieu cette semaine et la semaine prochaine dans six établissements. Au total, 24 classes de la première année au secondaire II y participeront. Les tests servent à détecter à un stade précoce une infection chez des patients asymptomatiques dans le but d’endiguer ou au moins de ralentir la propagation du coronavirus et de garder les écoles ouvertes. Il s’agit de tests par prélèvement salivaire, facilement réalisables en classe. Anonymes et effectués sur une base volontaire, ils ont lieu une fois par semaine pendant les cours. Dans la région, l’école d’Évilard participe au projet pilote.

Dans un communiqué publié mardi, la Direction de l’instruction publique et de la culture et la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration annoncent vouloir tester en masse dans les écoles de tout le canton à partir du 3 mai. Au total, 160 000 élèves et membres du corps enseignant pourraient être dépistés chaque semaine. /comm-ami