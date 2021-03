Clap de fin pour René Rimaz

La journée du 31 mars 2021 aura été la dernière pour René Rimaz dans son costume de maire de Sonceboz-Sombeval. Après onze années passées au sein de l'exécutif, dont la dernière en tant que chef, René Rimaz a souhaité mettre un terme à son mandat avec neuf mois d'avance. Il l'avait annoncé la semaine dernière. « Quand le corps dit halte, il faut s’arrêter », expliquait mercredi le désormais retraité de la vie politique.







Un classement flatteur

Durant son parcours, René Rimaz a particulièrement apprécié le dernier classement des communes de l'Union du commerce et de l'industrie du canton de Berne, où son village s'est placé au troisième rang dans le Jura bernois, derrière Moutier et St-Imier. Autre point réjouissant : la concrétisation, prévue cette année, du projet de nouvelle Coop. « Le plus dur pour moi, c’est de ne plus être là pour voir ces dossiers se réaliser. Je pense aussi à la Maison de l’enfance », explique-t-il, tout en se disant sûr que ses successeurs assureront le travail. René Rimaz s'en va sans regrets, le sentiment du devoir accompli. Et avec l'envie de prendre du temps pour lui, sa maison et ses hobbys.



Dès jeudi, c'est Claude-Alain Wüthrich, vice-maire, qui assurera l’intérim à la tête de l’exécutif de Sonceboz-Sombeval. Des élections complémentaires seront organisées dès que possible. /oza