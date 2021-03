Il n’y aura plus de vote sur l’appartenance cantonale dans le Jura bernois

Le gouvernement bernois veut aller de l’avant rapidement dans le dossier de Moutier. Dans un communiqué publié mercredi matin, il déclare souhaiter un transfert de la commune dans les plus brefs délais. Il estime réaliste l’année 2026 avancée par la République et Canton du Jura. Il s’agit maintenant de négocier le concordat, dont les modalités sont encore à définir. Il s’agira notamment de régler de nombreux points relatifs aux bâtiments cantonaux sur le territoire de la commune ou à l’infrastructure routière.

Parallèlement à ce processus, le canton de Berne planifiera dans les meilleurs délais le redéploiement dans le Jura bernois des services publics cantonaux actuellement implantés à Moutier. Les travaux sur le sujet, entamés en 2017, avaient été suspendus en raison de l’annulation du premier vote.





Le dernier vote sur l’appartenance cantonale

Conformément à tous les engagements pris en Conférence tripartite, le vote de Moutier est le dernier vote d’une commune du Jura bernois sur son appartenance cantonale. Le Conseil-exécutif, le Gouvernement jurassien et le Conseil municipal de Moutier l’ont clairement souligné dans l’Avenant au message de la votation communale du 28 mars 2021 sur l’appartenance cantonale de Moutier.

Les propos publics tenus depuis dimanche soir par certains politiciens et observateurs sur d’hypothétiques votations dans d’autres communes du Jura bernois sont dénués de tout fondement. Ils vont clairement à l’encontre des engagements fermes des cantons du Jura et de Berne. Le canton de Berne rappelle que toutes les communes du Jura bernois qui l’ont souhaité ont eu la possibilité de voter ; mis à part Moutier, elles ont toutes décidé de rester dans le canton de Berne.





Engagement pour le Jura bernois et la partie francophone

Dans son communiqué, le Conseil-exécutif déclare qu’il continuera à s’engager concrètement pour que le Jura bernois et la partie francophone du canton puissent poursuivre leur développement et occuper toute la place qui leur revient dans le paysage bernois, mais aussi romand et suisse. Il précise que les communes du Jura bernois n’ont plus à craindre une remise en question de leur appartenance cantonale. Leurs habitantes et leurs habitants peuvent envisager l’avenir avec sérénité au sein du canton de Berne. /comm-ami