Migros doit respecter le bilinguisme à Bienne

Le Forum du bilinguisme et le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) ont pris contact avec la Société coopérative Migros Aar afin de signifier l’agacement de la population face au non-respect du bilinguisme biennois. Dans le cadre de l’annonce de la rénovation et de la réouverture d’une de ses succursales à Bienne, Migros a adressé des courriers et mis en place une campagne publicitaire avec des noms en allemand seulement. Suite à plusieurs prises de contact de personnes habitant Bienne, le Forum du bilinguisme et le CAF ont décidé de rappeler à la Société Migros Aar que les noms des rues et des lieux à Bienne sont officiellement bilingues. Concrètement, dans cadre de la rénovation de « Migros Biel Neumarkt », la Société Migros Aar aurait pu respecter cet état de fait. Dans un communiqué, les deux institutions estiment que garantir des communications et des campagnes publicitaires dans les deux langues officielles montre la capacité d’une entreprise à comprendre l’identité du lieu dans lequel elle œuvre et de la clientèle qu’elle sert. Une telle démarche est importante dans la région biennoise et contribue à renforcer l’identité de la population locale selon le communiqué. Le Forum du bilinguisme et le CAF ont donc demandé à la Société Migros Aar de s’engager à respecter ce bilinguisme lors de ses prochaines campagnes. /comm