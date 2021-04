Bienne : crédit pour la location provisoire du gymnase

Crédit pour la location provisoire du gymnase de Bienne à Nidau. Le Conseil-exécutif a approuvé ce jeudi un crédit de 170'000 francs par an couvrant la location provisoire de locaux du gymnase de Bienne et les frais ponctuels de 95’000 francs pour le déménagement aux numéros 3 et 5 de la rue d’Aarberg.

Ce crédit permet de couvrir les besoins de surface supplémentaire du gymnase. Selon le communiqué du canton de Berne, il s’agit d’une solution provisoire jusqu’à la mise en œuvre en 2028 de la stratégie basée sur deux sites, Prés-de-la-Rive et Rue de la Source à Bienne. /comm-lyg