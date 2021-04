Du saumon, mais dans l'assiette

Du saumon dans nos rivières, ce n’est pas pour demain la veille. L’observation cet hiver d’œufs de saumon dans la Birse, annoncée ce jeudi à midi, était notre poisson d’avril concocté avec l'aimable complicité du garde-pêche cantonal Gérard Zürcher. Certes, la présence du saumon atlantique a bel et bien été détectée dans les eaux du Rhin, dans la région bâloise. Mais les obstacles sur nos cours d'eau, la Birse notamment, rendent quasi impossible la migration de cette espèce. Les passes installées le long des cours d'eau - on pense notamment à celle des gorges de Court - sont pensées pour des poissons de plus petite dimension, l'hombre ou la truite par exemple. Les amateurs de saumon qui seraient déçus peuvent se rassurer : ils trouveront toujours leur bonheur... mais dans le commerce ou dans l’assiette. /oza