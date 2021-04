Den Zali prêt à prendre son envol

C’est la première école de trapèze volant de Suisse. Située à côté du Manège de Colombier, dans un bâtiment forcément assez grand pour accueillir des voltigeurs, « Den Zali » est en train de poser son filet. L’école Den Zali, c’est avant tout un couple : Fanny et François « Fanfan » Noël. Elle vient du canton de Neuchâtel, lui de France, et tous les deux se sont rencontrés sur une plateforme de trapèze volant en Italie. Cela faisait plusieurs années qu'ils souhaitaient ouvrir une école afin d’enseigner le trapèze volant toute l’année, et leur idée s’est finalement concrétisée grâce à l’école de cirque Analya, déjà implantée à Colombier.