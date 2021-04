Des idées pour valoriser la microtechnique

Douze thèmes de booster

Il existait déjà onze NTN Innovation Booster, financés par Innosuisse, l’agence suisse pour l’encouragement à l’innovation. Le douzième, celui consacré à la microtechnique a été développé par six partenaires, dont trois de la région à savoir ARCM (Association de Recherche Communautaire des moyens de production Microtechniques), qui chapeaute le programme, Microcity et Incubateur i-Moutier. Ces entités se sont ensuite alliées avec AITI (Associazione Industrie Ticinesi), INOS (Innovations Netzwerk Ostschweiz) et l’Association Switzerland Innovation West de l’EPFL pour développer l’aspect national du programme. Car la plateforme qui est mise en ligne dès ce mercredi est ouverte à tous et de toute la Suisse, comme l’explique Joëlle Tosetti :