Vers une croissance modérée de la population

Le canton de Berne devrait connaître une évolution démographique modérée ces prochaines décennies. Les autorités ont adapté leurs scénarios en se basant sur le dernier rapport de l’Office fédéral de la statistique, publié il y a une année. Un rapport mis à jour tous les quatre à cinq ans. Les perspectives d’évolution démographique dans le canton de Berne correspondent à la moyenne suisse pour la période 2020 à 2050. La population va continuer à augmenter, mais sa croissance ralentira à partir de 2035 ceci pour deux principales raisons : le recul de l’immigration et le vieillissement de la population. A ce niveau, la forte augmentation du nombre de personnes de plus de 65 ans est flagrante, quel que soit le scénario. Conséquence logique : la différence entre les naissances et les décès passera en négatif, au mieux à des valeurs proches de l’équilibre. L’immigration sera donc déterminante pour dynamiser la démographie.





A Bienne, la natalité résiste



Les autorités bernoises se sont aussi intéressées à l’évolution dans les différents arrondissements administratifs du canton. De grandes disparités ont été observées, tout d'abord en raison de la différence de population entre les régions. A titre d'exemple, la région Berne-Mittelland accueille 40% du total cantonal alors que le Haut-Simmental représente à peine 2%. Dans la région, l’arrondissement de Bienne devrait connaître l’une des plus fortes croissances, (+19'000 habitants selon le scénario moyen, +30'000 selon le scénario haut). Le solde migratoire va peser dans la balance, mais aussi la natalité puisque d’après les projections, c’est à Bienne que le taux reculera le moins. Dans le Jura bernois, on s’attend à une légère croissance démographique – sans prendre en considération le départ de Moutier dans le canton du Jura évidemment. On se situe à un niveau à peine inférieur à la moyenne cantonale. C’est la migration qui devrait permettre de compenser un accroissement naturel à tendance négative.

Le canton de Berne précise que ces scénarios doivent être adaptés régulièrement. Retrouvez ci-dessous le rapport dans son intégralité. /oza