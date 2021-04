Contribution pour la stratégie d’irrigation du Seeland

Seeland.biel/bienne apporte son soutien à la stratégie d’irrigation du Seeland. Le comité de l’association a approuvé une contribution de 7'000 francs à l’élaboration d’une stratégie d’irrigation pour le Grand-Marais, selon le communiqué paru ce mercredi. Selon lui, une irrigation suffisante revêt une importance essentielle pour les cultures de légumes et est un objectif majeur de la «Planification agricole du Seeland occidental», élaborée par seeland.biel/bienne en 2014.

L'association rappelle que dans la région de Bienne-Seeland, l’eau nécessaire à l’irrigation est actuellement prélevée dans les nappes phréatiques et le système de canaux de la correction des eaux du Jura. Localement, on observe déjà une surexploitation des réserves en eau et des goulets d’étranglement dans l’approvisionnement en eau. En raison du réchauffement climatique et des exigences élevées en matière de produits de qualité, les besoins en eau augmenteront encore plus à l’avenir.

La stratégie d’irrigation vise à clarifier des questions d’importance majeure en ce qui concerne les sites de ravitaillement en eau possibles, l’offre en eau nécessaire et les organes responsables pour la planification, la construction et l’exploitation des installations d’irrigation. Elle est la condition préalable pour que la confédération et le canton puissent contribuer aux installations d’irrigation. /comm-lyg