Erich Fehr candidat au Conseil-exécutif en 2022

Erich Fehr se lancera dans la course au Conseil-exécutif en 2022. Le maire de Bienne l’a annoncé ce vendredi. Il sera sur le ticket socialiste pour le gouvernement bernois à la place d’Hervé Gullotti. Le PS veut retrouver une majorité rose-verte à l’exécutif bernois et vise le siège de l’élue PBD sortante Beatrice Simon. Dans cette optique, le vice-président du Grand Conseil Hervé Gulloti retire « volontiers » sa candidature au profit du maire de Bienne indique le communiqué du Parti socialiste. Erich Fehr souhaite « un avenir plus social et plus écologique pour le canton ».







Le bilinguisme pour atout

Maire de Bienne depuis 2011, Erich Fehr dit « être habitué de jeter des ponts entre les francophones et les germanophones ». Le candidat déclaré au Conseil-exécutif souhaite également amener avec lui les revendications du Seeland et de la ville de Bienne aux oreilles du gouvernement bernois.

En plus d’Erich Fehr, les deux socialistes sortants Evi Alleman et Christoph Amman souhaitent se représenter. Le Parti socialiste prendra sa décision finale sur la nomination des candidats aux élections au Conseil-exécutif 2022 lors de son congrès le 29 mai. /ami-amo-nmy-comm