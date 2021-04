L’eau de Bienne dépasse la limite du chlorothalonil

L’eau potable de Bienne et Nidau contient trop de chlorothalonil. C’est ce qu’indique ce vendredi Energie Service Bienne (ESB). Depuis 2020, cet agent fongicide est interdit d’utilisation en Suisse. Le taux maximum pour les résidus est fixé à 0,1 microgramme par litre d’eau potable. Après une optimisation du conditionnement de l’eau du lac de Bienne opéré par ESB à la station d’Ipsach, les teneurs maximales étaient passées sous le seuil légal. Toutefois, « ce procédé ne suffit pas pour garantir le respect du taux maximum à long terme », déclare ESB dans un communiqué. En mars, l’eau potable biennoise est repassée au-dessus de la limite légale. En cause : l’afflux changeant provenant de l’Aar et du lac de Neuchâtel fait varier la qualité de l’or bleu seelandais.

Un traitement spécifique doit être réalisé. La nouvelle station de conditionnement de l’eau du lac de Bienne, dont la construction a débuté en mars, doit permettre d’éliminer totalement les résidus de chlorothalonil. Ce procédé sera mis en service en 2023, précise ESB. Par ailleurs, Energie Service Bienne explique que cette nouvelle station doit assurer à la population biennoise une eau de qualité sur le long terme. /comm-nmy