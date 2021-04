Restructuration chez Seelandheim SA

Nouvelle structure d’organisation et de gestion pour Seelandheim SA. La société qui gère l’hospice Le Pré-aux-Bœufs de Sonvilier et l’EMS Seelandheim de Worben a annoncé jeudi qu’elle se dote d’une nouvelle structure pour gérer conjointement les deux institutions. Il y a un peu plus d’un an, la direction de l’établissement de Sonvilier, qui accueille principalement des personnes souffrant de dépendances, avait été pointé du doigt par une lettre anonyme qui dénonçait des mauvais traitements. Alors est-ce que cette restructuration a un lien avec ces suspicions ? La réponse du président du conseil d’administration, Stefan Kaufmann :