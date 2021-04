Fouillés pour suspicion de jeu d’argent illégal

Durant la nuit de vendredi à samedi, la Police cantonale bernoise a effectué une perquisition dans un local à l’Industriestrasse à Safnern près de Bienne. Au total, 22 personnes ont été appréhendées et contrôlées. De l’argent liquide a aussi été saisi. Il aurait probablement servi à un jeu d’argent illégal, selon le communiqué de la police.

Les malfaiteurs cumulent les délits : l’exploitant du local et trois autres personnes seront jugées pour infractions à la loi sur les jeux d’argent et à la loi sur l’hôtellerie et la restauration. Un autre individu est lui dénoncé pour infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration.

Au moment de l’intervention, un homme aurait pris la fuite à pied. Les autorités ont pu le localiser et l’appréhender dans un coin de forêt grâce à un chien de police. L’animal a légèrement blessé le fuyard, qui a dû être amené à l’hôpital. Ce dernier a été dénoncé entre autres pour opposition aux actes de l’autorité.

Cerise sur le gâteau, les mesures sanitaires n’était pas respectées. Toutes les personnes contrôlées ont été amendées ou ont été dénoncées pour infraction à l’ordonnance Covid-19.

Le Ministères public régional Jura bernois-Seeland mènera de plus amples investigations. /ddc