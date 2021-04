Congé parental : initiative bernoise en passe d'aboutir

Pari réussi pour les partisans d'un congé parental de 24 semaines dans le canton de Berne. Un comité régional francophone avait lancé une initiative l'an dernier. Il aurait réussi à collecter les 15'000 signatures nécessaires jusqu'au 6 avril, au bout des six mois à disposition, selon nos informations. Les paraphes sont en phase de vérification auprès des communes. Rappelons que le projet souhaite venir en complément des congés maternité et paternité fédéraux. Concrètement, la mère et le père bénéficieraient chacun de six semaines. Les douze restantes seraient à répartir entre les deux parents entre la naissance et l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire. /oza