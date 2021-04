La tension va pouvoir augmenter entre Bassecourt et Mühleberg

La ligne à très haute tension entre Bassecourt et Mühleberg va bel et bien être améliorée. La tension va être augmentée comme prévu, de 220 à 380 kilovolts, ceci malgré des oppositions qui avaient été formulées en 2019. Le Tribunal fédéral les a tous rejetés, Swissgrid l’a annoncé lundi matin. Et certains de ces recours venaient de Valbirse, de Bévilard plus précisément. De la commune, mais aussi de riverains. La ligne passe à l’extrémité Est du village, tout près d’habitations. Le problème est que l’augmentation de la tension fait craindre des nuisances. Dans son communiqué diffusé lundi, Swissgrid assure que les valeurs limites en termes de rayonnement non ionisant et de bruit seront respectées. Le maire de Valbirse, Jacques-Henri Jufer, ne s’attendait pas vraiment à une décision favorable :