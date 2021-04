Valbirse sévit contre les déchets mal triés

A Valbirse, tout le monde ne trie pas les déchets correctement. C’est le cas avec les encombrants notamment. La commune rappelle pourtant qu’elle a distribué un tout-ménage intitulé « Qu’est-ce qu’un déchet encombrant ? » en début d’année pour sensibiliser ses habitants et habitantes. Elle constate malgré cela que de nombreux objets illicites (cartons, déchets ménagers ou encore appareils électroniques) ont été déposés par des particuliers lors de la tournée du 25 mars. Les autorités ont alors décidé de laisser ces détritus sur la voie publique dans le but « de créer une prise de conscience et de permettre à certains de récupérer leurs affaires ». C’est finalement 25m3 qui ont été évacués. La commune a décidé de sévir : elle a jusqu’ici identifié 24 personnes. Ces dernières ont reçu une amende de 250 francs. /comm-amo