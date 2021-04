Cadeau empoisonné pour les restaurants

Les restaurants pourront ouvrir leurs terrasses dès lundi, selon l’annonce du Conseil fédéral mercredi. Les règles d’avant la fermeture s’appliquent : 4 personnes par table maximum, obligation de consommer assis et port du masque obligatoire lorsqu’on se déplace par exemple pour se rendre aux toilettes. C’est un demi-sourire seulement pour la plupart des établissements : ils sont tributaires de la météo, plutôt instable en cette saison. Difficile de prévoir le nombre de clients, et donc les stocks et le personnel. La réaction de Roland Matti, président de la section Jura bernois, Lac de Bienne de GastroBerne :