Corgémont vaccine à la salle de spectacles

Soixante piqûres

Sept personnes travaillent pour accueillir les patients, vérifier leurs coordonnées, les vacciner et imprimer les certificats. Ainsi, quatre personnes peuvent recevoir leur dose tous les quarts d’heure, pour un objectif de 60 par demi-journée. Les règles des groupes prioritaires définis par le canton s’appliquent, donc A, B et C pour l’instant. Avec tout de même un peu de flexibilité comme l’explique Roland Brechbühler :