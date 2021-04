Le coronavirus n’a pas terni le bilan des stations de ski de la région

Les quatre principales stations de ski de la région sont unanimes : une belle saison se termine. Et même si cela a été parfois plus compliqué en raison des mesures sanitaires, le bilan est très satisfaisant. Le coronavirus n’a en effet que peu impacté le fonctionnement des domaines skiables des Bugnenets-Savagnères, de Nods, des Prés-d’Orvin et de Tramelan. La fréquentation a été même plus importante que d’habitude, il faut dire que la population avait peu de possibilités de loisirs en raison des restrictions sanitaires. A titre d’exemple, les Buignenets-Savagnères ont été ouverts 79 jours, soit plus que la moyenne des 10 dernières années qui se situe à 70 jours. Aux Prés-d’Orvin en revanche, il y a eu moins de journées de ski que ces dernières années avec 43, par contre la fréquentation a été bien meilleure.





La fermeture des restaurants et ses conséquences

Seule ombre au tableau, la restauration qui a manqué. Et comme les skieurs ne pouvaient pas se réchauffer, ils préféraient souvent rentrer à la maison. Raison pour laquelle il y a eu plus de demi-journées vendues que d'accoutumée aux Bugnenets-Savagnières et à Nods. Même si la fermeture des buvettes à quelque peu plombé le bilan financier de certains domaines, les chiffres d'affaires restent toutefois positifs.





Mesures sanitaires bien respectées

Les mesures sanitaires, elles, ont été dans l’ensemble bien respectées par les visiteurs. Certains domaines skiables ont cependant dû confisquer ou refuser la vente d’abonnements à des skieurs coronasceptiques, mais le nombre de ces rebelles reste anecdotique. /ami