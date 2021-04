Théâtres et fitness rouvrent lundi

Les acteurs culturels peuvent reprendre leur souffle. Le Conseil fédéral a annoncé mercredi l’assouplissement de certaines mesures sanitaires, et donc la réouverture des cinémas et des théâtres. Les places seront limités au tiers de la capacité des salles, avec une limite maximale de 50 personnes en intérieur, et 100 à l’extérieur.