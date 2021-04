Vaccination : nouveaux rendez-vous régulièrement disponibles

Nouvelle vague de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 dans le canton de Berne. À partir de la semaine prochaine, des rendez-vous de vaccination supplémentaires seront disponibles pour 20’000 personnes. Ils seront mis en ligne régulièrement par le canton de Berne, selon le communiqué transmis ce mercredi. Sont admis à la vaccination les groupes cibles A (les plus de 75 ans), B (les malades chroniques à haut risque, sans limite d’âge) et C (entre 65 et 74 ans).

Retrouvez toutes les informations concernant la vaccination et l’inscription ici. La Direction de la santé rappelle que le numéro de téléphone est réservé aux personnes qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne. Elle recommande donc de passer par internet autant que possible. /comm-lyg