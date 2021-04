Nouveau report pour le HAHA ! Comedy Festival

Une première à nouveau reportée pour le HAHA ! Comedy Festival. En raison de la situation sanitaire et économique, le festival bilingue dédié à l’humour et à la comédie de Bienne est reporté. Les « Comedy Nights » auront lieu aux mois de novembre et décembre 2021 alors que le festival de trois jours se tiendra du 12 au 14 mai 2022. Selon le communiqué transmis ce jeudi, les nouvelles dates du festival sont déjà fixées et une date de remplacement a pu être trouvée avec tous les artistes. Tous les billets vendus conservent leur validité. /comm-lyg