Robert Walser avait une fausse adresse

Robert Walser n’est pas né à la rue du Canal 30 à Bienne. Sa maison se trouvait en réalité à la rue Dufour 3. Une erreur découverte près de 40 ans après sa mort. Jeudi matin, une nouvelle plaque a été inaugurée en l’honneur de l’écrivain, né le 15 avril 1878 dans la cité seelandaise. Au bon endroit cet fois. L'ancienne plaque, plus petite et moins visible, a été démontée de son emplacement à la rue du Canal, et remise au Nouveau Musée Bienne.



Margrit Wick Werder, historienne biennoise, explique que dans les années 50, la numérotation des bâtiments se faisait selon les quartiers et non selon les rues, d’où une certaine confusion dans les archives :