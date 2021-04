Trois festivals de plus annulés

Trois festivals de la région biennoise passent à la trappe. Les organisateurs ont annoncé mercredi l'annulation du Royal Arena Festival, du Lakelive Festival et de l’Orpundart Openair. Selon le communiqué, la planification des éditions 2021 de ces trois festivals n’a jamais vraiment commencé en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire. Il serait donc impossible d’attendre plus longtemps avant de prendre cette décision d’annuler.

« Bien que les signes d'une réalisation normale n'aient jamais été très positifs, cette nouvelle annulation est un coup dur pour nous ! », déclare Lukas Hohl, co-organisateur des festivals. L'annulation a un impact financier direct sur les festivals, sur les artistes, sur les fournisseurs et les partenaires, dont les commandes importantes sont également perdues en conséquence. Les deux organisateurs Lukas Hohl et Marcel Sallin espère pouvoir danse, chanter et faire la fête lors de leurs festivals en 2022. /comm-lyg