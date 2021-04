Bienne : le trafic sera perturbé à la rue de la Berme

Rouler à la rue de la Berme sera plus compliqué ces prochains mois. La ville de Bienne annonce que des travaux y seront entrepris dès lundi. Ce chantier aura pour but de poser de nouvelles conduites électriques dans le trottoir le long de la ligne de chemin de fer, réaliser la zone à 30km/h et poser le revêtement sur la fouille des canalisations réalisée il y a trois ans.

Au final, ces travaux devraient durer jusqu’en octobre. Ils engendreront des restrictions ponctuelles pour le trafic motorisé. Les vélos pourront, eux, continuer de passer. Quant aux piétons, une déviation sera mise en place. /comm-amo