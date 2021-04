Canopé, jeune pousse neuchâteloise contre la pollution numérique

L’heure est à la réduction de la consommation d’énergie et ce combat peut aussi se porter sur le numérique. La société neuchâteloise Canopé, fondée en juillet dernier, propose son soutien aux entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte numérique. Entendez par-là le fait de diminuer la pollution engendrée par l’informatique, Internet et les réseaux de télécommunications. « En 2018, le numérique constituait 4% des émissions de CO2, autant que le trafic aérien, et ce chiffre doublera en 2025 », explique Ivan Mariblanca Flinch, fondateur de l’entreprise Canopé, aux côtés de sa compagne Estelle Brabant.

Les entreprises peuvent travailler sur la durée de vie de leurs équipements. Elles sont aussi invitées à mettre en place une stratégie de nettoyage de leurs données, gourmandes en énergie lors de leur stockage, et à conserver celles-ci en Suisse, notamment pour des questions de sécurité. A cela s’ajoutent quelques conseils facilement applicables par tous. Ivan Mariblanca Flinch, fondateur de l’entreprise Canopé :