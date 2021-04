Couple âgé retrouvé sans vie à Malleray

Un couple de personnes âgées a été retrouvé sans vie samedi après-midi à Malleray. Des traces de coups de feu ont été constatées sur les corps des deux personnes, indique la police cantonale bernoise et le Ministère public Jura bernois-Seeland dans un communiqué diffusé dimanche. C'est suite à un appel que les forces de l'ordre se sont rendues vers 13h25 au domicile du couple. Elles n'ont pu que constater le décès des deux personnes, un homme de 89 ans et son épouse de 87 ans. Selon les éléments actuels, une intervention extérieure peut être exclue, poursuit la police. Une arme à feu a été mise en sûreté. Contacté par nos soins, le maire de Valbirse Jacques-Henri Jufer s’est dit attristé par cette nouvelle. Il évoque un couple discret, sans histoires, qui s’affairait encore cette semaine autour de la maison. On ignore les raisons du drame pour l’heure. Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement exact de l'évènement. /comm-oza