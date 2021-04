Tombés du nid, mais pas en danger

De nombreux oiseaux sont occupés en ce moment à se reproduire ou à prendre soin de leurs oisillons. À certains endroits, les premiers jeunes oiseaux ont déjà quitté le nid. Plusieurs espèces, notamment le merle noir et le rouge-gorge familier, voient leurs jeunes s’aventurer hors du nid avant de savoir voler correctement. Il s'agit simplement d'une stratégie pour éviter qu'un prédateur ne les mange tous s'il venait à découvrir le nid. On peut donc parfois retrouver des oisillons au sol, mais ils ne sont pas forcément en danger avertit la Station ornithologique suisse dans un communiqué. Celle-ci veut sensibiliser la population en l’aidant à distinguer les cas problématiques et en expliquant comment réagir. La porte-parole de la station ornithologique, Chloé Pang :