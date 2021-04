La monnaie CIDE pour relancer l'économie locale du Haut-Vallon

Les habitants des six communes pourront acheter leur monnaie CIDE dès le 3 mai auprès des banques Clientis de St-Imier et de Courtelary, ainsi qu’auprès des administrations communales. Les commerçants de leur côté pourront se faire rembourses les billets encaissés auprès de la Clientis Caisse d’Epargne, partenaire de ce plan de relance. Il est possible d’acheter et de dépenser de la monnaie CIDE chez les commerçants locaux jusqu’au 31 décembre. /lyg