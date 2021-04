Le Groupement des femmes parlementaires renaît à Bienne

Le Groupement des femmes parlementaires à Bienne revoit le jour. Sous l’impulsion du parti socialiste romand, celui-ci a été reconstitué le 7 avril dernier lors d’une séance en ligne. Douze membres du Conseil de ville de Bienne y ont pris part. Différents partis politique (le PSR, le SP, la JS, l’UDC, le PEV, les Verts, le PAS, le PVL, le PRR, le FDP et le POP) ont montré leur intérêt peut-on lire dans un communiqué de presse lundi matin.

Ce groupement se préoccupera particulièrement des thèmes qui touchent les femmes comme l’égalité salariale, la place des femmes dans les fonctions dirigeantes et dans l’administration, les questions de charges mentales, la sécurité et la place des femmes dans les espaces publics et bien d’autres sujets encore. /sbo