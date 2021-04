Pas de fanzone à St-Imier cet été

Les fans de football ne pourront pas profiter d’un écran géant à la Place du Marché de St-Imier pour la phase finale de l’Euro 2020 cette année. Les organisateurs de la fanzone l’ont annoncé ce lundi, « la mort dans l’âme », peut-on lire dans un communiqué. Le comité explique que les incertitudes actuelles ne permettent pas d’envisager l’installation de la tente et d’accueillir les spectateurs sans contraintes sanitaires importantes. «Il ne nous semble pas intéressant et surtout difficile d’organiser notre manifestation en n’offrant que des places assises et en demandant aux gens de porter le masque lors des déplacements», précise-t-il encore. L’Euro 2020 reporté aura lieu du 11 juin au 11 juillet. /comm-cbe