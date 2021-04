Evilard : des comptes meilleurs qu’attendus

Evilard boucle des comptes moins rouges que prévu. La commune l’a communiqué ce mardi : après l’attribution obligatoire d’environ 875'000 francs à la « réserve de politique financière », le compte global se solde par un déficit d’un peu plus de 88'000 francs. Le budget prévoyait un solde négatif de près de 500'000 francs.







Plus d’impôts, moins d’investissement

Les autorités notent aussi que les revenus fiscaux ont progressé de 7,6%, notamment suite à une augmentation des impôts des personnes physiques. Les taxes non périodiques (impôts sur le gain immobilier et taxes perçues lors du versement de capitaux de 2ème et 3ème pilier) sont elles aussi plus élevées que prévu, de 195'000 francs. Côté investissement, Evilard a dépensé 437'000 francs de moins que ce que prévoyait le budget. /comm-cbe