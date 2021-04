Les restaurants n'ouvriront pas avant le 26 mai

Fin du télétravail

La réouverture des espaces intérieurs des restaurants pourrait être à l'ordre du jour, tout comme le retour de l'enseignement en présentiel dans les universités et les hautes écoles ainsi que la fin de l'obligation du télétravail. Les entreprises et les centres de formation devront toutefois réaliser des tests régulièrement.

Durant cette phase de stabilisation, tous les adultes qui le souhaitent - 60% selon certaines estimations - pourront être vaccinés. La Confédération s'attend à ce que ceux-ci aient reçu au moins une première dose de vaccin à fin juin et la deuxième à fin juillet. Il faudra cependant que l'approvisionnement ne connaisse pas de faille et que la vaccination se déroule comme prévu, prévient le Conseil fédéral.

Partant de là, toujours au cours de cette phase de stabilisation, le gouvernement estime que d'autres ouvertures seront possibles. Les grandes manifestations, les bars et les discothèques, où les risques de transmission sont particulièrement élevés, pourraient être progressivement ouverts à certaines conditions.

Lorsque la couverture vaccinale aura atteint environ 40% à 50%, un accès sélectif pour les personnes vaccinées, testées ou guéries, pourra être mis en place. Le certificat Covid-19, en cours d'élaboration, serait la solution.





Normalisation dès août

La phase de normalisation commencera en août lorsque tous les adultes qui le souhaitent auront été vaccinés. Les restrictions sociales et économiques ne se justifieront plus. Les mesures restantes comme les restrictions d’accès ou la limitation du nombre de personnes seront progressivement levées.

Le Conseil fédéral s'en tiendra à cette stratégie même si malgré les attentes, la propension de la population à se faire vacciner reste faible. Le virus continuera à circuler et à long terme, les personnes non vaccinées et non guéries s’infecteront. Plus leur nombre sera élevé, plus les flambées seront possibles, prévient-il.

Pour éviter une nouvelle vague, le gouvernement continue donc de promouvoir la vaccination gratuite. Il respecte toutefois la décision personnelle de chacun.

Si, malgré tout, l’épidémie se renforce, certaines mesures - port du masque, plans de protection, distanciation et limitation des capacités - pourraient être réintroduites pendant un certain temps. Toutefois, elles ne concerneraient que les personnes n'ayant pas de certificat Covid-19. /ats