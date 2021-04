Une martre cause encore une panne de courant

Une martre cause une nouvelle panne de courant à Bienne. Mardi soir à 23h17, la zone entre la rue de Büren et la rue du Marché-Neuf a été privée d’électricité. Le dérangement a été rétabli environ une heure plus tard. Selon Energie Service Bienne (ESB), cette coupure a été engendré par une martre. Un incident similaire avait déjà eu lieu en janvier dernier, c’est pourquoi des mesures de prévention sont à l’étude. /comm-cbe