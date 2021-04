Vaccins pour les groupes D, E et O

Dans le canton de Berne, trois nouveaux groupes peuvent recevoir le vaccin contre le Covid-19, selon une annonce faite mercredi. Après A, B et C, les inscriptions sont ouvertes aux groupes D, E … et O. Ce qui signifie que les jeunes de 16 à 17 ans souffrant de maladies chroniques pourront recevoir la piqûre avant le personnel soignant. Le groupe O est en réalité le dernier prioritaire sur la liste de l’OFSP, selon Gundekar Giebel, porte-parole de la direction bernoise de la santé :