Le monde agricole pas au diapason

Pour BioJura c’est 1xNon et 1xOui

Même si chaque agriculteur a bien sûr le droit de voter comme il le souhaite, BioJura a fait part de sa position. L’association préconise de voter non à l’initiative « Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique » et d’accepter l’objet intitulé « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». Il est important, pour Joan Studer, de ne pas traiter ces deux initiatives dans le même paquet. La première touche uniquement le monde agricole tandis que la seconde concerne tous les pesticides de synthèses utilisés en Suisse.