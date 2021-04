Piscine ouverte sous conditions

La piscine de l’Orval rouvrira ses portes aux particuliers dès le lundi 26 avril. La réouverture ne concerne que les bassins, mais pas le sauna informe les autorités de Valbirse dans un communiqué publié jeudi. Le petit bassin accueillera au maximum quatre personnes simultanément, le grand bassin quinze personnes. Les baigneurs doivent donc impérativement s’inscrire au préalable (au 032 491 61 61 jusqu'a vendredi puis au 032 492 28 88) et réserver des plages horaires de 1h30. Les disponibilités seront affichées sur le site internet de la commune. Notons encore que la piscine sera accessible de 12h à 20h en semaine et de 10h à 18h le week-end. La température de l’eau sera la même tous les jours, soit entre 28 et 30 degrés. /comm-oza