Action 50'000 francs de bons prévôtois au rabais

Des bons d’achat avec 10% de rabais, c’est ce que propose le comité du CAP, l’association des commerçants et artisans prévôtois. L’action a pour but de soutenir les acteurs de Moutier en cette période de crise et de promouvoir l’achat local. Dès lundi 26 avril, le CAP mettra en vente pour 50'000 francs de bons prévôtois. La population pourra les acheter avec 10% de rabais à la caisse municipale de Moutier et le CAP financera les 10% restant, c’est-à-dire 5'000 francs.





Des bons plutôt qu’une levée de fonds

Lors de la première vague de la pandémie, le CAP avait lancé une récolte de fonds pour les commerçants et artisans de la cité prévôtoise. Un succès puisque ce sont plus de 16'000 francs qui avaient été récoltés. Mais cette année, le comité du CAP a jugé ne pas pouvoir réitérer son action lors de la seconde vague car il sent la précarité de la population et peut imaginer que de renouveler celle-ci n’aurait pas rencontré le même succès. /comm-lyg