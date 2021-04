Le Jura bernois dans le fond du classement de l’UCI

Le Jura bernois ne fait pas partie des régions les plus attrayantes selon l’union du commerce et de l’industrie du canton de Berne. Pour la sixième fois, l’UCI a présenté vendredi son rapport global sur le classement des communes. Ces deux dernières années, l’association économique a publié régulièrement des rapports partiels sur les qualités du site des communes bernoises. Désormais, le rapport global publié donne aux communes la possibilité de se mesurer au contexte global cantonal.

Lors de la comparaison régionale, les régions Emmental Haute-Argovie et Agglomération bernoise sont arrivées en tête. Le Jura bernois est quant à lui la région la moins bien classée du canton.

L’UCI poursuit deux objectifs avec ce classement. Premièrement, il s’agit de démontrer les points forts et les points faibles de l’évaluation de l’implantation entrepreneuriale par rapport aux autres communes. Dans un deuxième temps, les entreprises intéressées, les cadre, les promotions économiques et les consultants peuvent tirer des informations utiles de ces chiffres.

Ces analyses sont effectuées avec une procédure sur la base des critères suivants : « Impôts et taxes », « Accessibilité des transports », « Construction, règlements, surfaces », « Facteurs d’appréciation subjectifs » et « Environnement et qualité de vie ». /comm-lge