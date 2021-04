Le concours du pâturage boisé de l'année est lancé

« Le but est de récompenser le travail accompli par les propriétaires et les exploitants de pâturages boisés. » Ce sont les termes utilisés par Lucien Blaser, secrétaire de la commission des pâturages boisés du Jura Bernois, concernant le concours organisé par cette collectivité. La compétition est d’ailleurs lancée. Les participants ont jusqu’au 25 mai pour s’inscrire. Actuellement, six personnes font partie de l’aventure. Pour Lucien Blaser, ce concours a surtout pour but de mettre en valeur les pâturages boisés qui font office « de carte de visite » dans une région comme la nôtre. En effet, 32% du territoire du Jura bernois est occupé par ces vastes étendues.